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Испания. Примера

Тер Штеген попрощался с Месси

07 Августа 2021 • 13:14 Комментировать
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Голкипер Марк-Андре тер Штеген высказался о расставании каталонской «Барселоны» с аргентинским форвардом Лионелем Месси. 34-летний игрок не смог продлить контракт из-за финансовых ограничений, прописанных в регламенте Ла Лиги.

«Я очень горд, что провел эти годы вместе с тобой в «Барселоне». Мы преодолевали горькие поражения и радовались победам. Ты навсегда останешься в истории клуба, ведь достиг того, чего другим футболистам и не снилось. Ты поменял игру. Желаю тебе всего самого лучшего», - гласит сообщение немецкого вратаря в инстаграм-аккаунте.

Новым местом работы Месси, скорее всего, станет французский «ПСЖ». Стороны провели переговоры и договорились о контракте.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Марк-Андре Тер Штеген
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