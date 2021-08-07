Тер Штеген попрощался с Месси

Голкипер Марк-Андре тер Штеген высказался о расставании каталонской «Барселоны» с аргентинским форвардом Лионелем Месси. 34-летний игрок не смог продлить контракт из-за финансовых ограничений, прописанных в регламенте Ла Лиги.

«Я очень горд, что провел эти годы вместе с тобой в «Барселоне». Мы преодолевали горькие поражения и радовались победам. Ты навсегда останешься в истории клуба, ведь достиг того, чего другим футболистам и не снилось. Ты поменял игру. Желаю тебе всего самого лучшего», - гласит сообщение немецкого вратаря в инстаграм-аккаунте.

Новым местом работы Месси, скорее всего, станет французский «ПСЖ». Стороны провели переговоры и договорились о контракте.