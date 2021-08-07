Бартра: «Будет непривычно видеть «Барселону» без Месси»

Защитник севильского «Бетиса» Марк Бартра, являющийся воспитанником «Барселоны», поделился мнением об уходе Лионеля Месси из каталонской команды.

«Будет непривычно видеть «Барсу» без тебя. Клуб покинул лучший футболист в истории. Очень рад, что мне довелось поиграть вместе с тобой. Желаю удачи на новом этапе карьеры», - гласит сообщение игрока в инстаграм-аккаунте.

Ожидается, что новым местом работы 34-летнего нападающего станет «ПСЖ». Месси уже провел переговоры с руководством французского гранда. Клуб готов подписать с Лионелем трехлетний контракт с окладом порядка 50 миллионов евро.