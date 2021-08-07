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Испания. Примера

Бартра: «Будет непривычно видеть «Барселону» без Месси»

07 Августа 2021 • 11:25 Комментировать (1)
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Защитник севильского «Бетиса» Марк Бартра, являющийся воспитанником «Барселоны», поделился мнением об уходе Лионеля Месси из каталонской команды.

«Будет непривычно видеть «Барсу» без тебя. Клуб покинул лучший футболист в истории. Очень рад, что мне довелось поиграть вместе с тобой. Желаю удачи на новом этапе карьеры», - гласит сообщение игрока в инстаграм-аккаунте.

Ожидается, что новым местом работы 34-летнего нападающего станет «ПСЖ». Месси уже провел переговоры с руководством французского гранда. Клуб готов подписать с Лионелем трехлетний контракт с окладом порядка 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Марк Бартра
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
07 Августа 2021 в 11:47
Барса будет уже другой....
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