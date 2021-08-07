Экс-тренер «Реала» выбрал клуб для Месси

Экс-наставник мадридского «Реала» Хорхе Вальдано высказался о вариантах продолжения карьеры Лионеля Месси. Аргентинец покинул каталонскую «Барселону» и находится в статусе свободного агента.

«МЛС? Нужно учитывать, что Лео хочет сыграть на чемпионате мира-2022. Поэтому ему необходимо играть на высоком уровне, чтобы сохранить оптимальную форму. Думаю, наиболее подходящие варианты для него - «ПСЖ» и «Манчестер Сити». На его месте я бы отдал предпочтение парижскому клубу», - приводит слова Вальдано Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард близок к подписанию контракта с «ПСЖ». Клуб готов платить ему порядка 50 миллионов евро.