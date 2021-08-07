Саншеш договорился с «Барселоной»

Португальский хавбек Ренату Саншеш близок к переезду в испанский чемпионат, где интерес к нему проявляет каталонская «Барселона». Об этом рапортует Le10Sport.

Источник утверждает, что 23-летний полузащитник провел переговоры с «сине-ганатовыми» и договорился о трудовом соглашении. В связи с финансовыми трудностями каталонцы могут оформить аренду игрока с правом последующего выкупа.

С лета 2019 года Ренату выступает в Лиге 1 за «Лилль». В прошлом сезоне португалец вместе с «догами» стал чемпионом Франции.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Саншеш провел 23 поединка, забил гол и сделал три ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.