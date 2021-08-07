Инсайдер назвал новую зарплату Месси в «ПСЖ»

Итальянский инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте рассказал о деталях переговоров между Лионелем Месси и руководством французского «ПСЖ».

Согласно данным журналиста, трансфер аргентинца в парижский гранд - решенный вопрос. Стороны подпишут двухлетнее соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. Заработная плата Месси составит 50 миллионов евро. Ранее сообщалось о 40 миллионах.

Французскому клубу аргентинец достанется бесплатно, поскольку сейчас находится в статусе свободного агента. Контракт Месси с «Барселоной», за которую он выступал всю карьеру, истек в конце июня.