Альба высказался об уходе Месси из «Барселоны»

Один из ветеранов каталонской «Барселоны» Хорди Альба в своем инстаграм-аккаунте высказался об уходе Лионеля Месси из клуба.

«Для меня было честью играть вместе с тобой на протяжении девяти сезонов. За это время мы пережили множество прекрасных моментов. Буду очень сильно скучать. Благодарю тебя за все, что ты дал «Барселоне». Эти моменты навсегда останутся в моей памяти. Всего тебе наилучшего. Сильно обнимаю», - гласит сообщение защитника в социальной сети.

Месси является воспитанником академии «сине-гранатовых». Он выступал за первую команду «Барселоны» на протяжении 16 лет.