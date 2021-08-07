«Ты был для меня примером»: Гризманн обратился к Месси

Французский форвард Антуан Гризманн высказался о расставании каталонской «Барселоны» с нападающим Лионелем Месси. Стороны не смогли продлить контракт из-за финансовых ограничений, прописанных в регламенте Примеры.

«Благодарю за все, что ты сделал для клуба и города. Ты многое изменил. Думаю, в будущем ваши пути снова пересекутся.

Желаю тебе и твоим родным счастья. Ты являлся для меня примером», - говорится в сообщении Антуана в инстаграм-аккаунте.

Самым вероятным вариантом продолжения карьеры 34-летнего форварда считается «ПСЖ». Стороны уже провели переговоры о контракте.