Хави прокомментировал уход Месси из «Барселоны»

Легенда «Барселоны» Хави, ныне работающий тренером в катарском клубе «Аль-Садд», отреагировал на уход аргентинца Лионеля Месси из каталонского гранда.

«Хотел бы поблагодарить тебя за все, что ты сделал для «Барселоны». Я желаю тебе всего наилучшего в дальнейшем», - гласит сообщение Эрнандеса в инстаграм-аккаунте.

34-летний аргентинец всю карьеру провел на «Камп Ноу». Месси хотел заключить новый контракт с «Барсой», однако сделке помешали финансовые ограничения, прописанные в регламенте Примеры.

Ранее появилась информация, что «Аль-Садд» сделал Лионелю очень выгодное предложение.