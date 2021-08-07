В «ПСЖ» сообщили о завершении переговоров с Месси

«ПСЖ» провел переговоры с аргентинским нападающим Лионелем Месси, находящимся сейчас в статусе свободного агента. Об этом поведал брат владельца парижского клуба Халифа Бен Хамад Аль-Тани посредством своего аккаунта в «Твиттере».

«Официально переговоры завершены. Вскоре объявим официально», - написал Аль-Тани в социальной сети.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров французский гранд предложил 34-летнему аргентинцу трехлетнее соглашение с окладом в размере 40 миллионов евро в год.

Месси выступал за первую команду «Барселоны» с 2005 года. Игрок покинул клуб из-за финансовых ограничений, которые ввела Примера.