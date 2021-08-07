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Испания. Примера

Месси получил фантастическое предложение из Катара

07 Августа 2021 • 09:01 Комментировать (2)
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Форвард Лионель Месси, покинувший каталонскую «Барселону», получил баснословное предложение из Катара. Владельцы клуба «Аль-Садд» готовы подписать с аргентинцем трехлетнее трудовое соглашение на один миллиард евро. Об этом рапортует портал 101 Great Goals.

Стоит отметить, что в настоящий момент пост рулевого катарской команды занимает экс-одноклубник Месси по «Барселоне» Хави Эрнандес.

Ранее сообщалось о возможном переходе Лионеля во французский «ПСЖ». Стороны уже провели переговоры. Парижский гранд предложил аргентинцу контракт на три года с окладом в размере 40 миллионов евро.

Что сделал Месси за 18 лет в «Барселоне»: 5 главных подвигов

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Аль-Садд Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
07 Августа 2021 в 09:07
На сказку похоже.
San13
07 Августа 2021 в 09:07
Блин, а я бы на его месте поехал:)))
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