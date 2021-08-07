Месси получил фантастическое предложение из Катара

Форвард Лионель Месси, покинувший каталонскую «Барселону», получил баснословное предложение из Катара. Владельцы клуба «Аль-Садд» готовы подписать с аргентинцем трехлетнее трудовое соглашение на один миллиард евро. Об этом рапортует портал 101 Great Goals.

Стоит отметить, что в настоящий момент пост рулевого катарской команды занимает экс-одноклубник Месси по «Барселоне» Хави Эрнандес.

Ранее сообщалось о возможном переходе Лионеля во французский «ПСЖ». Стороны уже провели переговоры. Парижский гранд предложил аргентинцу контракт на три года с окладом в размере 40 миллионов евро.

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