Что сделал Месси за 18 лет в «Барселоне»: 5 главных подвигов

«Барселона» и Месси. Представить себе, что клуб и один из величайших футболистов в истории разойдутся в своих дорогах было сложно. Но ничего не вечно под луной. Пока аргентинец ждёт выгодное предложение под занавес карьеры, давайте вспомним его самые яркие моменты в истории клуба. Перечислять все достижения Месси будет невероятно трудно, поэтому выделим его самые значимые подвиги, которые повлияли на развитие «Барселоны» и футбола во всем мире.

Десять побед в чемпионате Испании за 17 лет

В составе «Барселоны» Месси стал десятикратным чемпионом Испании. За 121 год существования каталонцев они становились победителями Ла Лиги 26 раз. Из них десять пришлись на последние 17 лет, в которых всё ярче зажигалась звезда аргентинца. Безусловно, «Барселона» создала все условия для будущего таланта, приняв его в свою академию на полное обеспечение и оплатив лечение, связанное с проблемами роста. Месси отплатил сполна, помогая клубу выигрывать чемпионский титул чаще, чем раз в два года.

Победа в шести турнирах за один год

Перед началом сезона 2008-09 Лионель Месси сменил свой старый номер «19» на новый - «10», который достался ему от бразильца Роналдиньо, перешедшего в итальянский «Милан». В итоге, 2009 календарный год стал невероятно успешным для «Барселоны», которая одержала победы в шести турнирах, в которых принимала участие (чемпионат Испании, кубок Испании, Суперкубок Испании, Лига Чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира). Повторить этот успех смогла мюнхенская «Бавария» в 2020 году.

Дважды оформлен «золотой хет-трик»

Сезоны 2008-09 и 2014-15 принесли «Барселоны» победы в национальном чемпионате, Кубке страны и Лиги Чемпионов, что гордо именуется «золотой хет-трик». Повторить подобное пока что смогла только «Бавария». «Барселона» и неугомонный Месси вписали себя в историю, как первооткрыватели.

6 золотых мячей и золотых бутс

Шесть раз Лионель Месси признавался лучшим игроком мира, получая «Золотой мяч» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). Больше в истории не выигрывал ни один из игроков какого-либо клуба. При этом в 2009 году аргентинец стал самым молодым обладателем стой ценной награды. В эти же сезоны Месси и забивал больше всех в мире, получив такое же количество «золотых бутс». Вероятно, что этот список может быть продолжен уже по итогам текущего года.

Лучший бомбардир и рекордсмен по количеству матчей в истории «Барселоны» (672 гола в 778 матчах)

Начиная с сезона 2007-08 Месси не играл менее 30 матчей за сезон в Ла Лиге, а общее количество игр за «Барселону» в сезон переходило за пятьдесят и даже шестьдесят. При звании лучшего бомбардира в истории клуба, Лионель также имеет аналогичный титул в истории Суперкубка Испании (14 голов), Суперкубка Европы (3 гола), «Эль-Классико» (26 голов), каталонского дерби (25 голов). А 2012 год стал для Месси невероятным, он сумел 91 раз поразить ворота соперника.

Ко всему прочему стоит отметить, что Месси многие свои подвиги добивался в достаточно юном возрасте. Например, он раньше всех забил 100 голов в Лиге чемпионов (28 лет и 84 дня) и признан самым юным игроком в истории чемпионатов Испании, перешедшим отметку в 200 голов (25 лет и 217 дней). При этом большое количество рекордов Месси установил и в составе национальной команды, в составе которой совсем недавно выиграл Кубок Америки. Пять главных подвигов Лионеля Месси в составе «Барселоны» - это лишь капля в море. Все достижения аргентинца можно было перечислять ещё очень долго. В копилке, вероятно величайшего игрока в истории футбола, не хватает только победы на чемпионате Мира. В следующем году у Месси будет один из последних шансов в карьере взять этот титул. Но уже не в качестве игрока «Барселоны»….

Константин Лицин