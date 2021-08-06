Летний новичок «Барселоны» Серхио Агуэро очень зол на клуб из-за ситуации с Лионелем Месси. Как известно, каталонский клуб официально объявил о том, что на фоне финансовых проблем подписать новый контракт с Месси невозможно.

Серхио Агуэро является близким другом Лионеля Месси, и он переходил в «Барселону» с расчётом на совместные выступления с многолетним лидером каталонской команды. Уход Месси разозлил Серхио, о чём сообщает аргентинский TNT Sports.

Напомним, что Серхио Агуэро имеет с «Барселоной» контракт, рассчитанный на два ближайших сезона. Форвард перебрался на «Камп Ноу» в статусе свободного агента.