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Испания. Примера

​Агуэро разозлился на «Барселону» из-за ситуации с Месси слухи

06 Августа 2021 • 19:26 Комментировать
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Летний новичок «Барселоны» Серхио Агуэро очень зол на клуб из-за ситуации с Лионелем Месси. Как известно, каталонский клуб официально объявил о том, что на фоне финансовых проблем подписать новый контракт с Месси невозможно.

Серхио Агуэро является близким другом Лионеля Месси, и он переходил в «Барселону» с расчётом на совместные выступления с многолетним лидером каталонской команды. Уход Месси разозлил Серхио, о чём сообщает аргентинский TNT Sports.

Напомним, что Серхио Агуэро имеет с «Барселоной» контракт, рассчитанный на два ближайших сезона. Форвард перебрался на «Камп Ноу» в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро
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