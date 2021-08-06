Футбольный эксперт Сергей Кирьяков поделился для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» мнением по поводу ухода Лионеля Месси из «Барселоны».

- Как вы восприняли новость об уходе Месси из «Барселоны»?

- Это неожиданно. Думал, всё-таки руководство сделает всё, чтобы он закончил карьеру именно в «Барселоне». Это любимец публики. Мне интересно, как он проявит себя в другой обстановке, с другими партнёрами, как быстро перестроится, и как будет играть. Это интрига.

- Каким вы видите продолжение карьеры Месси: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Интер», «Ювентус»…

- Думаю, что он пойдёт в какой-то из названных вами клубов. Ну, может быть появится кто-то ещё. На него будут претендовать те команды, у которых есть определенный запас денег, которые могут предложить Месси самый большой контракт. Не исключаю, что это будет самый серьёзный контракт за всю историю футбола. Но Месси это заслужил.

- Газета Mundo Deportivo писала, что Месси в 2023 году может оказаться в команде Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Может, он уже сейчас там окажется?

- Думаю, он выберет какой-то европейских клубов. Месси не настолько устал от футбола. Он в ближайшее время будет играть на своём достойном уровне. Считаю, Лионель постарается взять как минимум ещё один «Золотой мяч». Он ещё не насытился этим. Для него будет важна сила чемпионата, а также задачи и амбиции нового клуба.

- Есть небольшая вероятность, что Месси останется в «Барселоне», если президент Ла Лиги Тебас смягчит финансовые правила. Как думаете, он пойдет на этот шаг?

- Все будут требовать этого от него. Месси – символ «Барселоны». Это всё для каталонского клуба. С таким игроком уйдёт эпоха «Барселоны». Вряд ли клуб оправится от такого удара. Все это понимают, и президент прежде всего. Будет всё сделано, чтобы он поменял своё решение.

- Как изменится игра «Барселоны» после ухода Месси?

- Это будет уже не та «Барселона», которая борется за самые высокие места в чемпионате и на международной арене. Она опустится на несколько строчек у себя в чемпионате, и на международной арене не будет представлять собой такую грозную силу, какой была при Месси.

- Заменить его не удастся?

- Нет. «Барселона» была зависима от игры Месси, и поэтому будет регресс.

- Многие оценивали вклад Месси в успешную игру «Барселоны» на 50%.

- Когда Месси в форме, а он был в форме 80% времени проведённого в «Барселоне», эта команда всегда была фаворитом в любом матче. В Лиге чемпионов от каталонцев требовался как минимум полуфинал.

- В большинстве случаев так и происходило.

- Да. Мессизависимость играла большую роль во всех планах. Но сейчас это сыграет плохую службу каталонскому клубу.

Елена Григорьевская