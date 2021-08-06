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Испания. Примера

​Бизнесмен из Барселоны: «48 часов назад контракт с Месси был согласован. Потом что-то случилось»

06 Августа 2021 • 16:35 Комментировать (1)
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Генеральный директор известной телекомпании Mediarpo из Барселоны Хауме Роурес высказался по поводу объявления о том, что «Барселона» не сможет продлить контракт с Лионелем Месси.

Ранее президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта объяснил невозможность продления контракта с Месси финансовой ситуацией в клубе на фоне фэйр-плей Ла Лиги.

«Я могу подтвердить, потому что я это знаю – регистрация нового контракта Лионеля Месси была согласована с Ла Лигой. 48 часов назад всё было готово к объявлению, но затем что-то случилось. Я не знаю, что произошло», - приводит слова бизнесмена Marca со ссылкой на RAC1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
06 Августа 2021 в 16:42

да ну, бред какой то. был бы согласован - подписали бы. разве что Тебас пошёл на попятную.

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