Васкес: «Анчелотти поможет нам выиграть трофеи»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес поделился ожиданиями от нового сезона.

«Я очень рад продлить контракт с «Реалом», так как Мадрид является моим домом. Я намерен доказать Анчелотти, что достоин быть игроком стартового состава. У него прекрасная футбольная карьера, он очень хороший тренер и победитель. Уверен, что он поможет нам выиграть трофеи», - цитирует испанца AS.

Напомним, что Васкес является воспитанником «Реала». Недавно он продлил контракт с клубом до 2024 года. В прошлом сезоне на его счету 24 матча в Ла Лиге, два гола и шесть результативных передач.

Анчелотти возглавил «Реал» по окончании прошлого сезона. Ранее он возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год.