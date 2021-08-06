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Испания. Примера

Васкес: «Анчелотти поможет нам выиграть трофеи»

06 Августа 2021 • 14:41 Комментировать
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Полузащитник «Реала» Лукас Васкес поделился ожиданиями от нового сезона.

«Я очень рад продлить контракт с «Реалом», так как Мадрид является моим домом. Я намерен доказать Анчелотти, что достоин быть игроком стартового состава. У него прекрасная футбольная карьера, он очень хороший тренер и победитель. Уверен, что он поможет нам выиграть трофеи», - цитирует испанца AS.

Напомним, что Васкес является воспитанником «Реала». Недавно он продлил контракт с клубом до 2024 года. В прошлом сезоне на его счету 24 матча в Ла Лиге, два гола и шесть результативных передач.

Анчелотти возглавил «Реал» по окончании прошлого сезона. Ранее он возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лукас Васкес
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