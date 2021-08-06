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Испания. Примера

Президент «Барселоны»: «Контракт с Месси был согласован, должны были подписать его вчера»

06 Августа 2021 • 13:40 Комментировать
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Форвард Лионель Месси был в шаге от подписания нового контракта с «Барселоной». Об этом во время пресс-конференции поведал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Договор был полностью готов, мы даже пожали руки. Все было согласовано. Контракт должны были подписать вчера. Однако в последний момент нам помешали правила Примеры. Я сразу же сообщил об этом Месси. Это было как холодный душ», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Месси - воспитанник академии каталонского гранда. За первую команду «Барселоны» он выступал с 2005 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Жоан Лапорта
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