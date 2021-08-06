Стало известно, где хочет продолжить карьеру Месси

Звездный нападающий Лионель Месси, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, планирует продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Об этом рапортует газета Marca.

Согласно информации источника, форвард не станет рассматривать предложения от клубов МЛС. В Европе подписать Месси могут французский «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что «Барселона» не продлила контракт с Лионелем из-за финансовых ограничений в чемпионате Испании.

Аргентинец играл за каталонский коллектив с 2005 года. За «сине-гранатовых» он провел 778 матчей и забил 672 гола.