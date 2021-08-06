Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Президент «Барселоны» назвал причину ухода Месси

06 Августа 2021 • 12:39 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта во время пресс-конференции прокомментировал новость о расставании с главной звездой команды Лионелем Месси.

«Я здесь, чтобы объяснить решение по Месси. Прежде всего, мне хотелось бы рассказать о тяжелом финансовом положении клуба. На заработную плату уходит 110 процентов нашего дохода. По этой причине у нас нет возможности иметь какой-то резерв. В чемпионате есть фэйр-плей, который нас ограничивает.

После проведенного аудита мы поняли, что не вписываемся в установленные правила. Поэтому не можем предложить Месси новый контракт. Фэйр-плей нужно сделать более гибким.

Я не ищу оправдания, ведь знал, как все работает. Лионель уважает клуб и хочет остаться, но мы были вынуждены так поступить. Это сделано во благо «Барселоны», - приводит слова руководителя Sport.es.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 года. Его контракт истек в конце июня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Pol-black
06 Августа 2021 в 13:09
довести зарплату до 100 процентов от доходов клуба - это нужно ещё было умудриться.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
13:10 · Испания. Примера
Стало известно, где хочет продолжить карьеру Месси
12:26 · Испания. Примера
Селюк: «Месси никуда не уйдёт, это шоу против Ла Лиги»
12:17 · Испания. Примера
Балаге: «Месси хотел продлить контракт, он не ожидал такого исхода»
11:55 · Испания. Примера
Кемпес: «Испанский футбол - это Месси, вчера он закончился» 1
11:33 · Испания. Примера
Дель Пьеро шокирован уходом Месси из «Барселоны» 1
11:17 · Испания. Примера
Ледяхов - об уходе Месси: «Барселона» может решить проблему за счёт командной работы»
10:58 · Испания. Примера
Ледяхов назвал два клуба для Месси
10:37 · Испания. Примера
Ледяхов: «В «Барселоне» Месси делал 50% игры» 1
09:31 · Россия. ФНЛ
«Енисей» пошутил над уходом Месси из «Барселоны»
09:21 · Испания. Примера
Неймар лайкнул фотографию, где он обнимает Месси в форме «ПСЖ» 4 фото
09:13 · Испания. Примера
Линекер назвал два варианта продолжения карьеры Месси 1
09:07 · Испания. Примера
Брага: «Не понимаю, почему Месси и «Барселона» тянули кота за хвост» 1 эксклюзив
09:05 · Испания. Примера
Названа одна из причин расставания Месси с «Барселоной» 1
08:54 · Испания. Примера
Инсайдер: Месси хочет перейти в «ПСЖ» из-за Неймара 4
08:42 · Россия. ФНЛ
«Алания» объявила о «трансфере» Месси 1 фото
Все новости
Рекомендуем
 