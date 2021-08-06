Президент «Барселоны» назвал причину ухода Месси

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта во время пресс-конференции прокомментировал новость о расставании с главной звездой команды Лионелем Месси.

«Я здесь, чтобы объяснить решение по Месси. Прежде всего, мне хотелось бы рассказать о тяжелом финансовом положении клуба. На заработную плату уходит 110 процентов нашего дохода. По этой причине у нас нет возможности иметь какой-то резерв. В чемпионате есть фэйр-плей, который нас ограничивает.

После проведенного аудита мы поняли, что не вписываемся в установленные правила. Поэтому не можем предложить Месси новый контракт. Фэйр-плей нужно сделать более гибким.

Я не ищу оправдания, ведь знал, как все работает. Лионель уважает клуб и хочет остаться, но мы были вынуждены так поступить. Это сделано во благо «Барселоны», - приводит слова руководителя Sport.es.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 года. Его контракт истек в конце июня.