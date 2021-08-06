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Испания. Примера

Селюк: «Месси никуда не уйдёт, это шоу против Ла Лиги»

06 Августа 2021 • 12:26 Комментировать
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Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит, что аргентинский форвард Лионель Месси покинет каталонскую «Барселону». Ранее «сине-гранатовые» объявили, что не станут продлевать трудовой договор с 34-летним игроком. Контракт между сторонами истек в конце июня.

«Думаю, Месси никуда не уйдет. Это шоу против Ла Лиги. Месси уже не время бродить по клубам. Не знаю, что должно случиться, чтобы Лео ушел», - приводит слова агента Sport24.

Ранее стало известно, что аргентинский нападающий склоняется к переходу в «ПСЖ» из-за огромных амбиций руководства клуба. Кроме того, Лео хотел бы воссоединиться с Неймаром, с которым вместе выступал за «Барселону».

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Лионель Месси Дмитрий Селюк
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