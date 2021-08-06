Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Балаге: «Месси хотел продлить контракт, он не ожидал такого исхода»

06 Августа 2021 • 12:17 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Журналист Гильем Балаге высказался насчет того, что форвард Лионель Месси не подписал новое соглашение с каталонской «Барселоной».

«Лео вернулся в Каталонию для подписания контракта. Он не ожидал такого исхода. Месси не хочет покидать клуб, но ему придется это сделать. Он был готов пойти на уступки по зарплате, но руководство решило не рисковать. «Барса» приняла решение разгрузить зарплатный бюджет», - передает слова журналиста Football-Espana.

Срок действия контракта Месси с «сине-гранатовыми» истек в конце июня. Лионель всю свою карьеру провел в каталонской команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Гильем Балаге
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
13:10 · Испания. Примера
Стало известно, где хочет продолжить карьеру Месси
12:26 · Испания. Примера
Селюк: «Месси никуда не уйдёт, это шоу против Ла Лиги»
12:17 · Испания. Примера
Балаге: «Месси хотел продлить контракт, он не ожидал такого исхода»
11:55 · Испания. Примера
Кемпес: «Испанский футбол - это Месси, вчера он закончился» 1
11:33 · Испания. Примера
Дель Пьеро шокирован уходом Месси из «Барселоны» 1
11:17 · Испания. Примера
Ледяхов - об уходе Месси: «Барселона» может решить проблему за счёт командной работы»
10:58 · Испания. Примера
Ледяхов назвал два клуба для Месси
10:37 · Испания. Примера
Ледяхов: «В «Барселоне» Месси делал 50% игры» 1
09:31 · Россия. ФНЛ
«Енисей» пошутил над уходом Месси из «Барселоны»
09:21 · Испания. Примера
Неймар лайкнул фотографию, где он обнимает Месси в форме «ПСЖ» 4 фото
09:13 · Испания. Примера
Линекер назвал два варианта продолжения карьеры Месси 1
09:07 · Испания. Примера
Брага: «Не понимаю, почему Месси и «Барселона» тянули кота за хвост» 1 эксклюзив
09:05 · Испания. Примера
Названа одна из причин расставания Месси с «Барселоной» 1
08:54 · Испания. Примера
Инсайдер: Месси хочет перейти в «ПСЖ» из-за Неймара 4
08:42 · Россия. ФНЛ
«Алания» объявила о «трансфере» Месси 1 фото
Все новости
Рекомендуем
 