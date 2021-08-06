Балаге: «Месси хотел продлить контракт, он не ожидал такого исхода»

Журналист Гильем Балаге высказался насчет того, что форвард Лионель Месси не подписал новое соглашение с каталонской «Барселоной».

«Лео вернулся в Каталонию для подписания контракта. Он не ожидал такого исхода. Месси не хочет покидать клуб, но ему придется это сделать. Он был готов пойти на уступки по зарплате, но руководство решило не рисковать. «Барса» приняла решение разгрузить зарплатный бюджет», - передает слова журналиста Football-Espana.

Срок действия контракта Месси с «сине-гранатовыми» истек в конце июня. Лионель всю свою карьеру провел в каталонской команде.