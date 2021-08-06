Дель Пьеро шокирован уходом Месси из «Барселоны»

Легендарный нападающий туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро отреагировал на новость об уходе Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Эта новость повергла меня в шок. Все хотели, чтобы Лео завершил карьеру в каталонской команде. Мне казалось, что все идет к подписанию нового контракта, однако их дороги разошлись. Возможно, так будет лучше для обеих сторон», - передает слова дель Пьеро Football-Italia.

Контракт Месси с «сине-гранатовыми» истек в конце июня. Не договорившись о новом соглашении, аргентинский футболист покинул «Барселону» на правах свободного агента.