Ледяхов - об уходе Месси: «Барселона» может решить проблему за счёт командной работы»

Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о том, как изменится игра каталонской «Барселоны» после расставания с аргентинцем Лионелем Месси.

«Решить проблему можно за счет командной работы. Ставка на отдельных исполнителей не пройдет. В сегодняшней «Барселоне» футболистов его уровня не осталось», - приводит слова специалиста RT.

Накануне каталонский клуб объявил, что не станет подписывать с 34-летним футболистом новый трудовой договор. Контракт между сторонами истек в конце июня.

Месси может продолжить карьеру в Англии или Франции, где интерес к нему проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ» соответственно. Французский гранд уже начал переговоры с Лионелем.

Месси всю карьеру провел на «Камп Ноу». Вместе с «Барсой» он выиграл много трофеев и стал обладателем шести «Золотых мячей».