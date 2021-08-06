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Испания. Примера

Ледяхов - об уходе Месси: «Барселона» может решить проблему за счёт командной работы»

06 Августа 2021 • 11:17 Комментировать
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Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о том, как изменится игра каталонской «Барселоны» после расставания с аргентинцем Лионелем Месси.

«Решить проблему можно за счет командной работы. Ставка на отдельных исполнителей не пройдет. В сегодняшней «Барселоне» футболистов его уровня не осталось», - приводит слова специалиста RT.

Накануне каталонский клуб объявил, что не станет подписывать с 34-летним футболистом новый трудовой договор. Контракт между сторонами истек в конце июня.

Месси может продолжить карьеру в Англии или Франции, где интерес к нему проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ» соответственно. Французский гранд уже начал переговоры с Лионелем.

Месси всю карьеру провел на «Камп Ноу». Вместе с «Барсой» он выиграл много трофеев и стал обладателем шести «Золотых мячей».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Игорь Ледяхов
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