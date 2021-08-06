Ледяхов назвал два клуба для Месси

Тренер Игорь Ледяхов предположил, где может продолжить карьеру бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси. У аргентинца истекло трудовое соглашение с «сине-гранатовыми», и стороны не смогли договориться о новом договоре.

В интервью RT специалист заявил, что 34-летний аргентинец способен заиграть в любой команде. Среди наиболее вероятных вариантов Ледяхов назвал «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Ранее в СМИ появилась информация о начале переговоров между Месси и парижским грандом.

В составе первой команды «Барселоны» Лионель выступал с 2005 года. На его счету 672 гола и 305 ассистов в 778 проведенных встречах.