Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Ледяхов назвал два клуба для Месси

06 Августа 2021 • 10:58 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Тренер Игорь Ледяхов предположил, где может продолжить карьеру бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси. У аргентинца истекло трудовое соглашение с «сине-гранатовыми», и стороны не смогли договориться о новом договоре.

В интервью RT специалист заявил, что 34-летний аргентинец способен заиграть в любой команде. Среди наиболее вероятных вариантов Ледяхов назвал «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Ранее в СМИ появилась информация о начале переговоров между Месси и парижским грандом.

В составе первой команды «Барселоны» Лионель выступал с 2005 года. На его счету 672 гола и 305 ассистов в 778 проведенных встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Игорь Ледяхов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
12:26 · Испания. Примера
Селюк: «Месси никуда не уйдёт, это шоу против Ла Лиги»
12:17 · Испания. Примера
Балаге: «Месси хотел продлить контракт, он не ожидал такого исхода»
11:55 · Испания. Примера
Кемпес: «Испанский футбол - это Месси, вчера он закончился» 1
11:33 · Испания. Примера
Дель Пьеро шокирован уходом Месси из «Барселоны» 1
11:17 · Испания. Примера
Ледяхов - об уходе Месси: «Барселона» может решить проблему за счёт командной работы»
10:58 · Испания. Примера
Ледяхов назвал два клуба для Месси
10:37 · Испания. Примера
Ледяхов: «В «Барселоне» Месси делал 50% игры» 1
09:31 · Россия. ФНЛ
«Енисей» пошутил над уходом Месси из «Барселоны»
09:21 · Испания. Примера
Неймар лайкнул фотографию, где он обнимает Месси в форме «ПСЖ» 4 фото
09:13 · Испания. Примера
Линекер назвал два варианта продолжения карьеры Месси 1
09:07 · Испания. Примера
Брага: «Не понимаю, почему Месси и «Барселона» тянули кота за хвост» 1 эксклюзив
09:05 · Испания. Примера
Названа одна из причин расставания Месси с «Барселоной» 1
08:54 · Испания. Примера
Инсайдер: Месси хочет перейти в «ПСЖ» из-за Неймара 4
08:42 · Россия. ФНЛ
«Алания» объявила о «трансфере» Месси 1 фото
08:35 · Испания. Примера
«Моё сердце разбито»: Касаткина прокомментировала уход Месси из «Барселоны» 2
Все новости
Рекомендуем
 