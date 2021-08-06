Месси может остаться в «Барселоне»

34-летний аргентинский форвард Лионель Месси может остаться в каталонской «Барселоне», несмотря на вчерашнюю новость об уходе.

Согласно информации RAC1, в руководстве «сине-гранатовых» не исключают, что им удастся подписать новое соглашение со своим звездным воспитанником. «Барса» хотела бы заключить контракт, однако этому мешают финансовые ограничения Примеры. В клубе все же рассчитывают найти выход из сложившейся ситуации.

Месси всю свою карьеру провел в «Барселоне». Аргентинец принял участие в 778 поединках, отметившись 672 забитыми мячами и 305 голевыми передачами.

Ранее СМИ сообщили о переговорах Лионеля с «ПСЖ».