Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Месси может остаться в «Барселоне»

06 Августа 2021 • 10:50 Комментировать (6)
1000 рублей бесплатная ставка

34-летний аргентинский форвард Лионель Месси может остаться в каталонской «Барселоне», несмотря на вчерашнюю новость об уходе.

Согласно информации RAC1, в руководстве «сине-гранатовых» не исключают, что им удастся подписать новое соглашение со своим звездным воспитанником. «Барса» хотела бы заключить контракт, однако этому мешают финансовые ограничения Примеры. В клубе все же рассчитывают найти выход из сложившейся ситуации.

Месси всю свою карьеру провел в «Барселоне». Аргентинец принял участие в 778 поединках, отметившись 672 забитыми мячами и 305 голевыми передачами.

Ранее СМИ сообщили о переговорах Лионеля с «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Марченко Максим
06 Августа 2021 в 12:11
Какое бы Месси решение не принял ,останется или перейдёт в др. клуб, его заслуги останутся в мировом футболе. Это игрок от Бога .В его лучшие годы я не не знаю такого игрока который так владел мячом на скорости ,что xep отберёшь . Месси лучший !!!
Zhmud62@mail.ru
06 Августа 2021 в 12:24
Правильно сказанно,ещё можно добавить что с годами и лучше всех штрафные бил,да и с угловых неоднократно мог забить,перекладины и штанги немного мешали.
Boris
06 Августа 2021 в 11:52
Найти выход... В России этот выход известен с незапамятных времен - деньги в конверте.
DAG_ARSA
06 Августа 2021 в 11:37
как кажется, вероятность подобного весьма немала
Spirit
06 Августа 2021 в 11:05
Это будет большая ошибка и Барса продолжит тогда деградировать! И 8:2 в ЛЧ сможет повториться! Карлик злобен и завистлив, и не даст раскрыться другим игрокам!
Pol-black
06 Августа 2021 в 11:03
может, вся эта ситуация с уходом - лишь способ давления на функционеров Лиги?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
13:10 · Испания. Примера
Стало известно, где хочет продолжить карьеру Месси
12:26 · Испания. Примера
Селюк: «Месси никуда не уйдёт, это шоу против Ла Лиги»
12:17 · Испания. Примера
Балаге: «Месси хотел продлить контракт, он не ожидал такого исхода»
11:55 · Испания. Примера
Кемпес: «Испанский футбол - это Месси, вчера он закончился» 1
11:33 · Испания. Примера
Дель Пьеро шокирован уходом Месси из «Барселоны» 1
11:17 · Испания. Примера
Ледяхов - об уходе Месси: «Барселона» может решить проблему за счёт командной работы»
10:58 · Испания. Примера
Ледяхов назвал два клуба для Месси
10:37 · Испания. Примера
Ледяхов: «В «Барселоне» Месси делал 50% игры» 1
09:31 · Россия. ФНЛ
«Енисей» пошутил над уходом Месси из «Барселоны»
09:21 · Испания. Примера
Неймар лайкнул фотографию, где он обнимает Месси в форме «ПСЖ» 4 фото
09:13 · Испания. Примера
Линекер назвал два варианта продолжения карьеры Месси 1
09:07 · Испания. Примера
Брага: «Не понимаю, почему Месси и «Барселона» тянули кота за хвост» 1 эксклюзив
09:05 · Испания. Примера
Названа одна из причин расставания Месси с «Барселоной» 1
08:54 · Испания. Примера
Инсайдер: Месси хочет перейти в «ПСЖ» из-за Неймара 4
08:42 · Россия. ФНЛ
«Алания» объявила о «трансфере» Месси 1 фото
Все новости
Рекомендуем
 