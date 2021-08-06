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Испания. Примера

Ледяхов: «В «Барселоне» Месси делал 50% игры»

06 Августа 2021 • 10:37 Комментировать (1)
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Футбольный тренер Игорь Ледяхов, поработавший в московском «Спартаке» и грозненском «Ахмате», высказался относительно ухода аргентинского форварда Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«В «Барселоне» Месси делал 50% игры. Команде придется приложить максимальные усилия, чтобы соответствовать тому уровню, который был при нем», - передает слова специалиста RT.

В четверг, 5 августа, руководство «сине-гранатовых» объявило о расставании со звездным форвардом. Несмотря на длительные переговоры, стороны так и не смогли согласовать новое трудовое соглашение.

Среди вариантов продолжения карьеры 34-летнего футболиста называются английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ». Парижский клуб уже вступил в переговоры с Лионелем.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Игорь Ледяхов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
06 Августа 2021 в 10:56
Ну это исходит из того , что команда долгие годы играла в футбол который подходит под Месси , стиль, тактика, тренеры ,трансферы все было заточено под центральную фигуру в проекте под Месси.
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