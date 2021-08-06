Главный тренер ФК «Минск» и бывший наставник «Ротора» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал тот факт, что Лионель Месси и «Барселона» не пришли к согласию по поводу подписания нового контракта.

- Эта ситуация – чистый бизнес. Месси понимает, что у него ещё есть впереди два-три года, в течение которых он может поиграть за хорошие деньги, которые «Барселона» ему предложить не готова. Руководство каталонского клуба уже не раз признавались, что у них нет таких средств.

Наверняка уход Месси также пролоббировал Куман. В последнее время Месси не оправдывал свою зарплату, и явно проглядывалось, что игровые проблемы «Барселоны» связаны именно с ним. Когда тренер не владеет ситуацией, когда он не может привести игрока в оптимальную форму, когда футболист сам определяет, как ему себя вести, как тренироваться и как играть, это не есть хорошо. С точки зрения тренерской солидарности я поддерживаю Кумана в этом плане.

Как я уже сказал, нынешняя история с Месси – это бизнес и пиар. Куда бы он ни перешёл, это принесёт его новому клубу огромные дивиденды. Когда Роналду менял клубы, на его футболках делали большие деньги, так и сейчас будет. Не исключаю, что ситуация вокруг Месси – это некий мини-шантаж. Что сейчас возбудятся болельщики и спонсоры, Месси него будет предложен улучшенный контракт, и он всё-таки останется в «Барселоне».