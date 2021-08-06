Бывший наставник юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался по поводу официальной информации о том, что «Барселона» не продлит контракт с Лионелем Месси.

- Закрылась большая славная книга в истории «Барселоны». Может, скоро откроется другая похожая, но пока это неизвестно. Правильно говорят, что сейчас миром правят деньги, и мы очередной раз в этом убеждаемся. Прошли те великие времена, когда, например, Паоло Мальдини и Франко Барези были преданы «Милану». Они имели много предложений от других клубов, но никуда не уходили. Я думаю, Месси многое потеряет в нынешней ситуации.

«Барселона» – это дом Лео, это команда, сделавшая из него суперфутболиста. Мы прекрасно знаем, что Месси в сборной Аргентины не похож на Месси из «Барселоны», потому что национальная команда играет в другой футбол, но возвращаясь после сборной в каталонский клуб, Лео снова обретал своё волшебство.

У новой команды Месси будет огромная проблема – как выстроить игру под Лионеля. Смогут ли там сделать такую игровую атмосферу, в которой Месси почувствует себя как рыба в воде? Сомневаюсь. На данный момент я не вижу второго клуба, который играет в схожем с «Барселоной» ключе, – ну, возможно, ещё «Манчестер Сити», и всё.

Структура игры «Барселоны» идеально подходит для Месси, он вписывается в неё лучшим образом. Я имею в виду хорошую подвижность средней линии, взаимопонимание, техничный и резкий футбол. А Роналду более универсальный и атлетичный, чем Месси. Криштиану доказал, что может успешно вписываться в различные тактические системы. Переходя из одного клуба в другой, Криштиану показывал превосходные результаты, а как будет в этом плане с Месси, большой вопрос.