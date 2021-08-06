Один из лидеров «ПСЖ» Неймар отреагировал на новость о возможном переезде аргентинского нападающего Лионеля Месси в парижский гранд.

Бразильский форвард лайкнул публикацию в инстаграм-аккаунте TNT Sports Brasil, где он обнимает Месси. При этом оба футболиста изображены в игровой экипировке французской команды.

Напомним, что Неймар и Месси выступали вместе за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

В четверг, 5 августа, стало известно об уходе аргентинского нападающего из каталонского клуба. Стороны не смогли договориться о подписании нового контракта. Сине-гранатовые цвета Месси защищал с 2005 года.