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Испания. Примера

Линекер назвал два варианта продолжения карьеры Месси

06 Августа 2021 • 09:13 Комментировать
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Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт на британском телевидении Гари Линекер высказался насчет будущего аргентинца Лионеля Месси, покинувшего каталонскую «Барселону» после истечения срока трудового договора.

«Думаю, Лео станет игроком «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Эти клубы имеют богатых владельцев, они хотят стать мировыми гигантами. Подписание Месси сразу же добавит им десятки миллионов болельщиков по всему миру», - гласит сообщение англичанина в твиттер-аккаунте.

Ранее стало известно, что 34-летний аргентинец склоняется к переезду в Париж. Месси хотел бы снова поиграть вместе с Неймаром.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Гари Линекер Трансферы футбола - лето 2021
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