Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал просьбу Валерия Карпина перенести в интересах сборной России шестой тур РПЛ, запланированный на 28-29 августа.

- Когда мы узнаем, в какой команде теперь будет играть Месси, тогда и можно будет оценивать, делать прогнозы. «ПСЖ» с Икарди, или в «Сити» с Гвардиолой? Остаётся только ждать, что будет дальше. Просто мне странно, что официальная информация об уходе Месси появилась только сейчас, когда команды уже прошли немалый этап подготовки к сезону, а не в начале сборов. Я думаю, «Барселона» и Месси должны были решить вопрос заранее, а не ждать так долго и не тянуть кота за хвост.