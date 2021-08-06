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Испания. Примера

Брага: «Не понимаю, почему Месси и «Барселона» тянули кота за хвост» эксклюзив

06 Августа 2021 • 09:07 Комментировать (1)
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Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал просьбу Валерия Карпина перенести в интересах сборной России шестой тур РПЛ, запланированный на 28-29 августа.

- Когда мы узнаем, в какой команде теперь будет играть Месси, тогда и можно будет оценивать, делать прогнозы. «ПСЖ» с Икарди, или в «Сити» с Гвардиолой? Остаётся только ждать, что будет дальше. Просто мне странно, что официальная информация об уходе Месси появилась только сейчас, когда команды уже прошли немалый этап подготовки к сезону, а не в начале сборов. Я думаю, «Барселона» и Месси должны были решить вопрос заранее, а не ждать так долго и не тянуть кота за хвост.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Чемпионат Испании Ла Лига Примера Микаэль Брага
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
06 Августа 2021 в 09:39
ждали, что может быть удастся кого-то сплавить из жирных котов. но никому оказались не нужны ни Коут, ни Умтити, ни Пьянич.
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