Названа одна из причин расставания Месси с «Барселоной»

Названа одна из причин расставания каталонской «Барселоны» со звездным нападающим Лионелем Месси. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта журналист Херард Морено, 34-летний нападающий был недоволен составом команды.

Ранее сообщалось, что стороны не смогли согласовать новую сделку из-за финансовых разногласий. В итоге Месси покинул каталонский гранд на правах свободного агента. Футболист уже якобы вступил в переговоры с французским «ПСЖ». Лео давно хочет воссоединиться с бразильцем Неймаром в одной команде.

Месси выступал за первую команду «Барселоны» с 2005 года. За каталонцев он провел 778 матчей, в которых отметился 672 забитыми мячами.