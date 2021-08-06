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Испания. Примера

Названа одна из причин расставания Месси с «Барселоной»

06 Августа 2021 • 09:05 Комментировать (1)
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Названа одна из причин расставания каталонской «Барселоны» со звездным нападающим Лионелем Месси. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта журналист Херард Морено, 34-летний нападающий был недоволен составом команды.

Ранее сообщалось, что стороны не смогли согласовать новую сделку из-за финансовых разногласий. В итоге Месси покинул каталонский гранд на правах свободного агента. Футболист уже якобы вступил в переговоры с французским «ПСЖ». Лео давно хочет воссоединиться с бразильцем Неймаром в одной команде.

Месси выступал за первую команду «Барселоны» с 2005 года. За каталонцев он провел 778 матчей, в которых отметился 672 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
06 Августа 2021 в 09:37
ну, как минимум частично состав нынче благодаря прежнему руководству тот ещё сброд лентяев и бездельников, получающих огромные зарплаты и не вылезающих из лазарета.
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