Инсайдер: Месси хочет перейти в «ПСЖ» из-за Неймара

Авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио подтвердил информацию о переговорах нападающего Лионеля Месси с французским «ПСЖ». Ранее об этом сообщил другой инсайдер - Мохамед Бухафси.

Согласно информации итальянской стороны, 34-летний аргентинец склоняется к трансферу в Париж из-за больших амбиций руководства клуба. Кроме того, Месси хотел бы воссоединиться с бразильцем Неймаром, с которым отлично взаимодействовал на «Камп Ноу».

Если стороны договорятся, то Лео достанется парижанам бесплатно, поскольку пребывает в статусе свободного агента.

В составе «Барселоны» Месси провел всю свою карьеру, выиграв много трофеев и получив шесть «Золотых мячей».