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Испания. Примера

Инсайдер: Месси хочет перейти в «ПСЖ» из-за Неймара

06 Августа 2021 • 08:54 Комментировать (2)
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Авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио подтвердил информацию о переговорах нападающего Лионеля Месси с французским «ПСЖ». Ранее об этом сообщил другой инсайдер - Мохамед Бухафси.

Согласно информации итальянской стороны, 34-летний аргентинец склоняется к трансферу в Париж из-за больших амбиций руководства клуба. Кроме того, Месси хотел бы воссоединиться с бразильцем Неймаром, с которым отлично взаимодействовал на «Камп Ноу».

Если стороны договорятся, то Лео достанется парижанам бесплатно, поскольку пребывает в статусе свободного агента.

В составе «Барселоны» Месси провел всю свою карьеру, выиграв много трофеев и получив шесть «Золотых мячей».

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Лионель Месси ПСЖ Неймар Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
06 Августа 2021 в 09:04
не хотелось бы прихода Лео в этот курятник. хотя друзей у него там много играет.
San13
06 Августа 2021 в 09:51
Ну если только Рамоса загнобить:)
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