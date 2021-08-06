«Моё сердце разбито»: Касаткина прокомментировала уход Месси из «Барселоны»

Теннисистка из России Дарья Касаткина посредством своего инстаграм-аккаунта высказалась об уходе 34-летнего форварда Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

В сторис спортсменка опубликовала фотографию аргентинского футболиста с подписью «Мое сердце разбито».

«Барселона» сообщила о расставании со звездным нападающим вчера, 5 августа. Месси покинул каталонский коллектив в связи с истечением срока трудового соглашения.

Лионель - воспитанник «сине-гранатовых». За первую команду «Барселоны» он выступал с 2005 года. Вместе с каталонцами Лео выигрывал Примеру, Кубок Испании, Лигу чемпионов и много других трофеев. Он является шестикратным обладателем «Золотого мяча».