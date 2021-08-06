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Испания. Примера

«Моё сердце разбито»: Касаткина прокомментировала уход Месси из «Барселоны»

06 Августа 2021 • 08:35 Комментировать (2)
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Теннисистка из России Дарья Касаткина посредством своего инстаграм-аккаунта высказалась об уходе 34-летнего форварда Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

В сторис спортсменка опубликовала фотографию аргентинского футболиста с подписью «Мое сердце разбито».

«Барселона» сообщила о расставании со звездным нападающим вчера, 5 августа. Месси покинул каталонский коллектив в связи с истечением срока трудового соглашения.

Лионель - воспитанник «сине-гранатовых». За первую команду «Барселоны» он выступал с 2005 года. Вместе с каталонцами Лео выигрывал Примеру, Кубок Испании, Лигу чемпионов и много других трофеев. Он является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Дарья Касаткина
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Tristarm
06 Августа 2021 в 08:46
Когда игрок, который отдал 20 лет клубу, покидает команду, как правило ему устраивают бурные овации на стадионе. Если этот человек выиграл кучу трофеев, футболисту регулярно устраивают коридор славы. Кто-то плачет, кто-то радуется за человека, который провел такую замечательную карьеру. Но, вероятно, самый великий футболист в истории, просто ушёл. Думаю Леонель такого не заслужил.
KLINSMANN
06 Августа 2021 в 09:19
+100500 как-то странно как будто рядовой игрок
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