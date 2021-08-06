«Катание подтянем, не волнуйся»: клуб КХЛ пригласил Месси

Хоккейный клуб «Авангард» из города Омск поделился реакцией на расставание аргентинского форварда Лионеля Месси с каталонской «Барселоной». Нападающий является воспитанником академии «сине-гранатовых», он выступал за первую команду с 2005 года.

«Ждем на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся», - гласит сообщение хоккейного клуба в твиттер-аккаунте.

Напомним, что Месси не смог договориться с каталонцами о новом трудовом договоре, из-за чего покинул клуб. Появилась информация, что 34-летний бомбардир ведет переговоры о трансфере во французский «ПСЖ».