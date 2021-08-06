Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 163 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Месси не ожидал, что не договорится с «Барселоной» о новом контракте

06 Августа 2021 • 08:22 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

Испанским СМИ стало известно, что форвард Лионель Месси хотел подписать новый контракт с каталонской «Барселоной», однако этого так и не произошло.

Согласно сведениям Sport.es, 34-летний аргентинец надеялся остаться на «Камп Ноу», но не смог договориться с руководством «сине-гранатовых». Источник отмечает, что срыв переговоров отразился на моральном состоянии звездного футболиста.

Контракт Месси с каталонцами истек в конце июня. После этого стороны вели переговоры, но они не увенчались успехом.

Среди вариантов продолжения карьеры Лео называются «ПСЖ», «Манчестер Сити» и клубы МЛС.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Pol-black
06 Августа 2021 в 08:26
возможно, руководство решило строить новый проект без Лео. хотя не поверю, что лично Лапорта был против Лео в Барсе.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
10:37 · Испания. Примера
Ледяхов: «В «Барселоне» Месси делал 50% игры»
09:31 · Россия. ФНЛ
«Енисей» пошутил над уходом Месси из «Барселоны»
09:21 · Испания. Примера
Неймар лайкнул фотографию, где он обнимает Месси в форме «ПСЖ» 1 фото
09:13 · Испания. Примера
Линекер назвал два варианта продолжения карьеры Месси
09:07 · Испания. Примера
Брага: «Не понимаю, почему Месси и «Барселона» тянули кота за хвост» 1 эксклюзив
09:05 · Испания. Примера
Названа одна из причин расставания Месси с «Барселоной» 1
08:54 · Испания. Примера
Инсайдер: Месси хочет перейти в «ПСЖ» из-за Неймара 2
08:42 · Россия. ФНЛ
«Алания» объявила о «трансфере» Месси 1 фото
08:35 · Испания. Примера
«Моё сердце разбито»: Касаткина прокомментировала уход Месси из «Барселоны» 2
08:28 · Испания. Примера
«Катание подтянем, не волнуйся»: клуб КХЛ пригласил Месси
08:22 · Испания. Примера
Месси не ожидал, что не договорится с «Барселоной» о новом контракте 1
08:13 · Испания. Примера
Пуйоль отреагировал на уход Месси из «Барселоны» 1
00:43 · Италия. Серия А
Месси хотел видеть Ромеро в «Барселоне»
00:19 · Испания. Примера
Бывший вице-президент АФА прокомментировал уход Месси из «Барселоны»
05 Августа
22:24 · Испания. Примера
Линекер - об уходе Месси из «Барселоны»: «Бардак больше, чем клуб»
Все новости
Рекомендуем
 