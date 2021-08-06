Месси не ожидал, что не договорится с «Барселоной» о новом контракте

Испанским СМИ стало известно, что форвард Лионель Месси хотел подписать новый контракт с каталонской «Барселоной», однако этого так и не произошло.

Согласно сведениям Sport.es, 34-летний аргентинец надеялся остаться на «Камп Ноу», но не смог договориться с руководством «сине-гранатовых». Источник отмечает, что срыв переговоров отразился на моральном состоянии звездного футболиста.

Контракт Месси с каталонцами истек в конце июня. После этого стороны вели переговоры, но они не увенчались успехом.

Среди вариантов продолжения карьеры Лео называются «ПСЖ», «Манчестер Сити» и клубы МЛС.