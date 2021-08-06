Пуйоль отреагировал на уход Месси из «Барселоны»

Экс-защитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль прокомментировал уход аргентинца Лионеля Месси из клуба.

«Лео, большое тебе спасибо за все. У нас никогда не получится полностью отблагодарить тебя за все, что ты сделал для нас. Хочу пожелать тебе всего самого лучшего в дальнейшей карьере», - гласит сообщение Карлеса в инстаграм-аккаунте.

Накануне стало известно, что 34-летний футболист не стал подписывать новый трудовой договор с каталонским клубом. Цвета команды он защищал с 2005 года.

По сообщениям СМИ, новым местом работы Лионеля может стать французский «ПСЖ».