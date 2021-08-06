Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 163 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Пуйоль отреагировал на уход Месси из «Барселоны»

06 Августа 2021 • 08:13 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

Экс-защитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль прокомментировал уход аргентинца Лионеля Месси из клуба.

«Лео, большое тебе спасибо за все. У нас никогда не получится полностью отблагодарить тебя за все, что ты сделал для нас. Хочу пожелать тебе всего самого лучшего в дальнейшей карьере», - гласит сообщение Карлеса в инстаграм-аккаунте.

Накануне стало известно, что 34-летний футболист не стал подписывать новый трудовой договор с каталонским клубом. Цвета команды он защищал с 2005 года.

По сообщениям СМИ, новым местом работы Лионеля может стать французский «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карлес Пуйоль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Pol-black
06 Августа 2021 в 08:26
реакция одноклубников более чем скромная. вернее, никакая. может, до конца ещё не поверили в такое событие?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
10:37 · Испания. Примера
Ледяхов: «В «Барселоне» Месси делал 50% игры»
09:31 · Россия. ФНЛ
«Енисей» пошутил над уходом Месси из «Барселоны»
09:21 · Испания. Примера
Неймар лайкнул фотографию, где он обнимает Месси в форме «ПСЖ» 1 фото
09:13 · Испания. Примера
Линекер назвал два варианта продолжения карьеры Месси
09:07 · Испания. Примера
Брага: «Не понимаю, почему Месси и «Барселона» тянули кота за хвост» 1 эксклюзив
09:05 · Испания. Примера
Названа одна из причин расставания Месси с «Барселоной» 1
08:54 · Испания. Примера
Инсайдер: Месси хочет перейти в «ПСЖ» из-за Неймара 2
08:42 · Россия. ФНЛ
«Алания» объявила о «трансфере» Месси 1 фото
08:35 · Испания. Примера
«Моё сердце разбито»: Касаткина прокомментировала уход Месси из «Барселоны» 2
08:28 · Испания. Примера
«Катание подтянем, не волнуйся»: клуб КХЛ пригласил Месси
08:22 · Испания. Примера
Месси не ожидал, что не договорится с «Барселоной» о новом контракте 1
08:13 · Испания. Примера
Пуйоль отреагировал на уход Месси из «Барселоны» 1
00:43 · Италия. Серия А
Месси хотел видеть Ромеро в «Барселоне»
00:19 · Испания. Примера
Бывший вице-президент АФА прокомментировал уход Месси из «Барселоны»
05 Августа
22:24 · Испания. Примера
Линекер - об уходе Месси из «Барселоны»: «Бардак больше, чем клуб»
Все новости
Рекомендуем
 