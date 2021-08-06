Назван европейский топ-клуб, с которым Месси ведёт переговоры

Форвард Лионель Месси, покинувший каталонскую «Барселону», вступил в переговоры с руководством французского «ПСЖ». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Мохамед Бухафси.

Парижский гранд всерьез заинтересован в подписании 34-летнего аргентинца. Вице-чемпион Лиги 1 пытается найти оптимальный вариант, чтобы оформить сделку.

В четверг, 5 августа, было объявлено об уходе Месси из «Барселоны». Стороны долгое время вели переговоры, однако так и не смогли договориться о новом трудовом соглашении.

В составе «сине-гранатовых» аргентинский голеадор выступал с 2005 года.