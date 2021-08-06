«Настоящие капитаны так не поступают»: Реакция разочарованных на уход Месси из «Барселоны»

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» промониторило в Интернете негативные отзывы о ситуации вокруг «Барселоны» и Лионеля Месси, которые не пришли к согласию относительно продления контракта.

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Руслан А.: «Я фанат «Реала» но мне стало грустно на душе как-то».

Марк З.: «На него уже Рамос в инсте подписался, вообще всё уважение к нему пропадёт, если в «ПСЖ» перейдёт».

Никита М.: «А всё потому, что Месси не хочет бесплатно играть».

Александр С.: «Он кайфовад в Майами, думал, что всё ОК. Приехал, а его Лапорта *** [подставил]».

Серёга Б.: «Кто за то, чтобы выйти на акцию протеста?».

Макс К.: «Бартомеу убил клуб, теперь расхлёбываем».

Иван Н.: «Пьянич, Умтити, Коутиньо в команде, а с Месси не продлили контракт. Лучший игрок в истории футбола уходит вот так. Суареса просто выкинули, потому что так было нужно, а ради Месси ни один игрок с большой зарплатой не ушёл! Это просто фиаско».

Денис К.: «Всё это напоминает очень грамотно разработанный спектакль для Тебаса. Одно видео, которое монтировать и делать не один час, выпущенное сразу после официального объявления, стоит многого. Месси, который прилетел на переговоры, которые очень быстро были завершены. Флорентино Перес, который тут же поддержал Лапорту и сказал, что будут приняты серьезные меры. Три мушкетера Месси, Перес и Лапорта против кардинала Тебаса. Что ж, нас ждут впереди очень увлекательные пару недель».

Dima D.: «Настоящие капитаны так не поступают... Я думаю, проблема в деньгах».

Антон В.: «У меня такое чувство, будто кто-то умер».

Xavi R.: «Барса» должна быть выше менеджеров и игроков».

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Max I.: «Обсуждаем какую-то *** [еренду]. Если бы Месси хотел подписать контракт, он бы это сделал ещё до своего отъезда в сборную. И всего бы этого геморроя не было. Так что давайте не будем говорить, что Ла Лига нехорошая и кто-то там ещё, не дают подписать Месси и блаблабла… Смешно. Надо было не выёживаться, а подписывать контракт заранее!».

Шурик м.: «Бабки правят миром».

Вазген Д.: «Никуда он не уйдёт, будет и дальше плакаться в «Барселоне».

Дмитрий С.: «Давно интересуюсь, но не могу найти подробную информацию, может кто здесь знает... Какую часть своего гигантского состояния этот аргентинский миллионер потратил на благотворительность? В исследовательских целях. Слишком много людей видят нимб над головой Месси. Хочу проверить: действительно ли он святой человек?».

Владимир А.: «Взял кубок с Аргентиной и думает, ему теперь всё можно?».

BORIZ: «Всё предыдущее руководство «Барсы» надо отдать под суд».

Павел А.: «Барса» его спасла в детстве, когда лечила гормонами… Отблагодарил…».

Кирилл З.: «Все эти разговоры про «преданность клубу», оказались просто красивыми словами. По факту: жадный полумиллиардер, выбрал деньги.

Ge ek: «Когда он хотел уйти, он был вынужден остаться, а когда он хотел остаться, он был вынужден уйти... Это слишком жестоко для человека».

Anthony W.: «Что будет делать бедный маленький Лионель? Нам нужно молиться за него, я не уверен, что он выживет».

Kid N.: «Уход Месси, распродажи «Реала» и «Интера» – это всё следствие отмены Суперлиги. У клубов нет денег, что они и пытались донести. Теперь «защитники футбола» должны радоваться, как «ПСЖ» скупает звезд и, по сути, всю УЕФА. Да здравствует футбол!».

Ганс: «Да, печаль, не выдержал Лёня соблазнов современного футбола. Точнее, сам современный футбол окончательно сломал даже самого преданного в мире человека, для которого команда – не пустой звук... Была... По-хорошему, футбол после этого события просто сдох».

Кирилл Иванцов