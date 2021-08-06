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Испания. Примера

«Кроме глоров, Ла Лига и «Барса» ничего не потеряют»: Как в Сети радуются концу эпохи Месси в каталонском клубе

06 Августа 2021 • 01:11 Комментировать
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Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало позитивные комментарии в соцсетях насчёт ухода Лионеля Месси из «Барселоны».

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Igor K.: «Команда перестанет играть и пихать на Месси. Начнется глобальная перестройка команды».

Роберт С.: «Все болельщики рыдают... И хоть один бы порадовался за Месси. Что он перейдет в клуб, который явно будет претендовать на ЛЧ в ближайшие пару лет. В отличие от «Барсы». Порадуйтесь за Месси. Что он не будет губить конец величайшей карьеры в команде, где кризис, идёт полная перестройка и смена поколений!».

Азамат Д.: «А вы не думали, что Месси уже давно решил свалить?!) ибо если хотел бы остаться… не тянул бы кота за яйца и подписал бы свой контракт ещё раньше».

Daddy K.: «Если Месси действительно уходит с клуба, то будет круто, что он завершит карьеру и уйдёт на пиковой форме, красиво, как в своё время Зидан».

Damik A.: «Прикол в том, что Испании невыгодно, чтобы Месси ушёл. Завтра эта новость дойдет до них, после глава Испании будет давить на главу Ла Лиги. По итогу Месси не уйдёт».

Московский П.: «Да никуда он не уходит. Через пару лет тренером «Барсы» будет».

Aset K.: «Пацаны, а что, если Месси подпишет контракт с другим клубом, и «Барса» возьмёт Месси в аренду?».

Даниил Т.: «Есть правила, и все клубы Ла Лиги должны их соблюдать. Сами плачете про коррупцию в России, а тут уже сами чего хотите? Чтобы Ла лига ради денег повысила планку для «Барсы», чтобы она могла подписать Месси».

Vasya M.: «Кроме глоров, Ла Лига и «Барса» ничего не потеряют. Все адекватные фаны, которые болели за «Барсу», и дальше будут болеть, а школьники и так не приносили доходы «Барсе».

Фарход Х.: «Перес, подпиши Месси».

Рич П.: «Школьники, не плачьте!!! Будете плакать 1 сентября».

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Красота Д.: «Месси уже стал якорем для «Барсы».

Typical U.: «Все фаны «Барсы» могли бы скинуться по одному юаню, чтобы они вписались в правила».

Александр С.: «Предлагаю изъять число «десять» из математики. Пусть будет 7-8-9-11...».

Sergey K.: «Барселона» была больна, с уходом Месси начался процесс выздоровления».

ТаймК.: «Ему скоро 40 лет, в Пенсионный фонд пора идти за пенсией».

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королева м.: «Я понимаю, зачем Месси нужен «Барселоне» и Ла Лиге, но меня так радует факт, что, возможно, больше не будет этого «Месси, Месси, Месси!!!».

gaming c.: «Месси немного отвёл внимание от «Спартака», его руководства и ведущих телеграм-каналов».

Кирилл Иванцов

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