Эксперты назвали новый клуб, куда может перейти Месси

«Барселона» выпустила официальное заявление о том, что Лионель Месси не сможет подписать новый контракт с каталонским клубом. Эксперты букмекерских контор тут же провели детальный анализ и назвали клуб, куда, скорее всего, перейдет аргентинский гений.

Наиболее вероятным вариантом считается французский «ПСЖ». Шанс, что именно там окажется Лионель Месси – около 58%.

Следующим фаворитом на аргентинского нападающего считается английский «Манчестер Сити». Шанс, что он окажется именно там – примерно 20%.

Также эксперты полагают, что ещё есть шанс, что Месси всё-таки останется в «Барселоне» - он составляет около 10%.

Остальные клубы имеют крайне низкие шансы на переход Месси: любой клуб из МЛС (5%), «МЮ» (2%), «Челси» (1%).