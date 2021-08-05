Куда перейдёт Лионель Месси: аргентинца уже официально не будет в «Барселоне»

Неужели это случилось? Казалось, что футбольный союз Лионеля Месси и «Барселоны» нерушим. Что игрок и клуб не существуют друг без друга, как Росс и Рейчел. Они даже по мотивам сериала «Друзья» отдыхали друг от друга месяц, каждый день теша прессу новостями о скором подписании контракта. Но нам повезло, мы стали свидетелями исторического события – Лионель Месси покидает «Барселону».

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Аргентинский гений футбола провёл всю карьеру в составе «сине-гранатовых», с 2005-го года сыграв 778 матчей за «Барселону». Поставил тонну рекордов, выиграл котомку золотых мячей. И всё это с каталонцами. Представить Месси в футболке другого клуба не получается до сих пор. Но сейчас будем пробовать, рассмотрев главные варианты для продолжения карьеры Лионеля Месси.

«Манчестер Сити»

Сразу же всплывает в памяти блестящая голова Хосепа Гвардиолы, который по сути и вдохнул в Месси ауру гения футбола. Тренер и футболист постоянно высказываются друг о друге в самых радужных тонах, а владельцы «Манчестер Сити» ещё прошлым летом мечтали заполучить аргентинца. Теперь Лионеля можно взять бесплатно. Бесплатно, вы понимаете? Конечно же, у шейхов хватит денег на зарплату Месси, там даже торговаться никто не будет.

Идеальный маркетинговый ход. Тут даже АПЛ поможет деньгами, ведь переход Лионеля Месси – это не просто трансфер. Это удар по Ла Лиге, и чуть ли не официальное объявление АПЛ лучшей лигой мира. Теперь уже спорить будет сложно. А для Лео «Манчестер Сити» - это любимый тренер, стабильность в зарплате и высочайший уровень футбола. Очень интересно будет посмотреть на Месси в Англии.

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«ПСЖ»

Но одним Манчестером не ограничивается территория богатых клубов. Шейхи из Парижа этим летом показали высший пилотаж на рынке свободных агентов. Джанлуиджи Доннарумма, Джорджиньо Вейналдум и Серхио Рамос подписаны бесплатно. Особенно символичны двое последних. Вейналдума увели как раз из-под носа «Барселоны», а Рамос – понятно, символ мадридского «Реала», опять же забравший кусочек своей «крутости» у Ла Лиги.

Плюсы для Месси: опять же никаких проблем в выбивании зарплаты, аргентинский тренер, воссоединение с Неймаром и явная позиция духовного лидера клуба. Минусы – откровенно скучный чемпионат и большое количество высококлассных форвардов у «ПСЖ». Найти бы всем место на поле.

«Ювентус»

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Ну и последний претендент. С натяжечкой. Нашли же деньги на баснословную зарплату для Криштиану Роналду, прокормят и Лионеля Месси. Тем более, что своим появлением он окупит большую часть расходов. А какая вывеска для болельщиков: Роналду и Месси объединились в одном клубе. Армия болельщиков «Ювентуса» станет такой мощной, что сможет захватить небольшую страну. Вернулся Аллегри, «старая синьора» готова возрождать времена доминирования. Подписание Месси под это дело – шедевральный шаг. Тут и Пауло Дибала на подмоге, и Криштиану Роналду на острие. Такой «Ювентус» будет смотреться очень интересно. Но нужно ещё предложить больше, чем готовы отсыпать шейхи.