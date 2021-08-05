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Испания. Примера

Куда перейдёт Лионель Месси: аргентинца уже официально не будет в «Барселоне»

05 Августа 2021 • 21:36 Комментировать (7)
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Неужели это случилось? Казалось, что футбольный союз Лионеля Месси и «Барселоны» нерушим. Что игрок и клуб не существуют друг без друга, как Росс и Рейчел. Они даже по мотивам сериала «Друзья» отдыхали друг от друга месяц, каждый день теша прессу новостями о скором подписании контракта. Но нам повезло, мы стали свидетелями исторического события – Лионель Месси покидает «Барселону».

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Аргентинский гений футбола провёл всю карьеру в составе «сине-гранатовых», с 2005-го года сыграв 778 матчей за «Барселону». Поставил тонну рекордов, выиграл котомку золотых мячей. И всё это с каталонцами. Представить Месси в футболке другого клуба не получается до сих пор. Но сейчас будем пробовать, рассмотрев главные варианты для продолжения карьеры Лионеля Месси.

«Манчестер Сити»

Сразу же всплывает в памяти блестящая голова Хосепа Гвардиолы, который по сути и вдохнул в Месси ауру гения футбола. Тренер и футболист постоянно высказываются друг о друге в самых радужных тонах, а владельцы «Манчестер Сити» ещё прошлым летом мечтали заполучить аргентинца. Теперь Лионеля можно взять бесплатно. Бесплатно, вы понимаете? Конечно же, у шейхов хватит денег на зарплату Месси, там даже торговаться никто не будет.

Идеальный маркетинговый ход. Тут даже АПЛ поможет деньгами, ведь переход Лионеля Месси – это не просто трансфер. Это удар по Ла Лиге, и чуть ли не официальное объявление АПЛ лучшей лигой мира. Теперь уже спорить будет сложно. А для Лео «Манчестер Сити» - это любимый тренер, стабильность в зарплате и высочайший уровень футбола. Очень интересно будет посмотреть на Месси в Англии.

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«ПСЖ»

Но одним Манчестером не ограничивается территория богатых клубов. Шейхи из Парижа этим летом показали высший пилотаж на рынке свободных агентов. Джанлуиджи Доннарумма, Джорджиньо Вейналдум и Серхио Рамос подписаны бесплатно. Особенно символичны двое последних. Вейналдума увели как раз из-под носа «Барселоны», а Рамос – понятно, символ мадридского «Реала», опять же забравший кусочек своей «крутости» у Ла Лиги.

Плюсы для Месси: опять же никаких проблем в выбивании зарплаты, аргентинский тренер, воссоединение с Неймаром и явная позиция духовного лидера клуба. Минусы – откровенно скучный чемпионат и большое количество высококлассных форвардов у «ПСЖ». Найти бы всем место на поле.

«Ювентус»

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Ну и последний претендент. С натяжечкой. Нашли же деньги на баснословную зарплату для Криштиану Роналду, прокормят и Лионеля Месси. Тем более, что своим появлением он окупит большую часть расходов. А какая вывеска для болельщиков: Роналду и Месси объединились в одном клубе. Армия болельщиков «Ювентуса» станет такой мощной, что сможет захватить небольшую страну. Вернулся Аллегри, «старая синьора» готова возрождать времена доминирования. Подписание Месси под это дело – шедевральный шаг. Тут и Пауло Дибала на подмоге, и Криштиану Роналду на острие. Такой «Ювентус» будет смотреться очень интересно. Но нужно ещё предложить больше, чем готовы отсыпать шейхи.

Куда перейдёт Лео Месси?
Манчестер Сити ПСЖ Ювентус Другой клуб (укажу в комментариях)
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Ювентус Барселона Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Хосеп Гвардиола
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
05 Августа 2021 в 22:44
ПСЖ самое место (потом годика через 2-3 в МЛС перейдет) и чемпионат слабенький и команда собрана самая сильная как раз под стать выиграть ЛЧ, АПЛ является самой сильной лигой мира уже 3 год к ряду так что в Сити Месси будет очень затруднительно физика, скорость, выносливость не самые сильные качества нынешнего золотого гномика...
Sergo
05 Августа 2021 в 22:42
А он ещё кому-то нужен?
Roni
05 Августа 2021 в 22:31
Будто оторвал кусок истории клуба. Лео спасибо тебе за все. Только почувствовал время и что юность уже прошла.. .
Alex1972
05 Августа 2021 в 22:23
Я один говорил, что он уйдет... Контракт с Барсой уже был готов... Все были довольны, но Ла Лига наложила вето... Никто не виноват... Он уже был свободным агентом.. С этой никого не подписавшей Барсой нужно расставаться... Причем после победы в КА - в хорошем настроении.. В этом году в Париже его ждут друзья Неймар, Ди Мария..., тренер аргентинец, руководство клуба без долгов и с кучей денег и 7-й ЗМ... А через пару лет - МЛС... Будет достойное завершение карьеры лучшего игрока мира... Кстати, гелевый теперь наверняка будет рваться назад в Реал... Но, поздно... Месси он проиграл... Хе-хе...
Мансур Умаров 95
05 Августа 2021 в 22:01
Жду перехода Месси в Интер.
Andi
05 Августа 2021 в 21:57
Зачем пенсионеры футбола нужны топ-клубам.
Zenituwka
05 Августа 2021 в 21:48
Вообще не интересно. Я считаю, Месси надо было менять клубную прописку ещё лет 5 назад, либо до талого оставаться в Барсе. А теперь вся эта возня не более чем раздув из мухи слона. Месси предпенсион. Да, он может забивать и раздавать, но уже не так и столько. + Если в АПЛ, то организм уже не так молод, скорее всего будет ломаться.
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