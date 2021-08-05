Ожидалось, что Лионель Месси в ближайшие часы подпишет новый контракт с «Барселоной», но ситуация изменилась. Как сообщает Marca, руководители каталонского клуба понимают, что продлить договор со звёздным футболистом «почти невозможно».

В финансовом плане продление контракта с Лионелем Месси требует от «Барселоны» усилий, которые ослабят состав и снизят конкурентоспособность команды. Если же каталонцы поддадутся давлению и выступят против сделки Ла Лиги с фондом CVC Capital Partners, ситуация станет ещё более сложной, утверждает источник.

Напомним, что Лионель Месси находится в статусе свободного агента с начала июля.