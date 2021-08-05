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Испания. Примера

​Месси и «Барселона»: продлить контракт «почти невозможно» слухи

05 Августа 2021 • 19:50 Комментировать (2)
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Ожидалось, что Лионель Месси в ближайшие часы подпишет новый контракт с «Барселоной», но ситуация изменилась. Как сообщает Marca, руководители каталонского клуба понимают, что продлить договор со звёздным футболистом «почти невозможно».

В финансовом плане продление контракта с Лионелем Месси требует от «Барселоны» усилий, которые ослабят состав и снизят конкурентоспособность команды. Если же каталонцы поддадутся давлению и выступят против сделки Ла Лиги с фондом CVC Capital Partners, ситуация станет ещё более сложной, утверждает источник.

Напомним, что Лионель Месси находится в статусе свободного агента с начала июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Andi
05 Августа 2021 в 22:13
Пенсионеры футбола не кому не нужны.
Misha_diablo_football
05 Августа 2021 в 20:30
Функционерам клуба пора уже думать о клубе, ну как такое возможно поставить будущие амбиции и процветание клуба ниже одного игрока (каким он уж больно иннопланетным не был)...
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