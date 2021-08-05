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Испания. Примера

Азар может восстановиться от травмы раньше, чем планировалось

05 Августа 2021 • 18:28 Комментировать
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Полузащитник «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что игрок может вернуться на поле раньше запланированного срока.

Сейчас игрок занимается по индивидуальной программе и уже 14 августа может приступить к тренировкам в общей группе. В клубе не хотят форсировать подготовку бельгийца и намерены дать ему ещё время.

Напомним, что Азар перешёл в «Реал» из «Челси» в 2019 году за 105 миллионов евро. За это время он сыграл всего 43 матча, в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «сливочных» Лука Йович просит у клуба ещё один шанс.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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