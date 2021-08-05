Азар может восстановиться от травмы раньше, чем планировалось

Полузащитник «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что игрок может вернуться на поле раньше запланированного срока.

Сейчас игрок занимается по индивидуальной программе и уже 14 августа может приступить к тренировкам в общей группе. В клубе не хотят форсировать подготовку бельгийца и намерены дать ему ещё время.

Напомним, что Азар перешёл в «Реал» из «Челси» в 2019 году за 105 миллионов евро. За это время он сыграл всего 43 матча, в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «сливочных» Лука Йович просит у клуба ещё один шанс.