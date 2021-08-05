Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 316 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Араухо: «Мы верим, что Месси будет с нами уже в матче за Кубок Гампера»

05 Августа 2021 • 17:01 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался по поводу продления контракта с Лионелем Месси и поделился ожиданиями от нового сезона.

«Мы очень серьёзно готовимся к новому сезону, так как намерены добиться больших успехов. Уже не могу дождаться, когда увижу болельщиков на «Камп Ноу». Надеюсь, что в этом сезоне их допустят на стадион. Мы все верим, что Месси продлит контракт и всё будет хорошо. Надеемся, что он будет с нами уже в матче за Кубок Гампера», - цитирует Араухо Diario Sport.

Напомним, что нападающий Лионель Месси сейчас находится без клуба. Ранее сообщалось, что он должен подписать новый контракт с «Барселоной» уже в ближайшее время.

Матч за Кубок Гампера, в котором «Барселона» сыграет против «Ювентуса», состоится 8 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
18:28 · Испания. Примера
Азар может восстановиться от травмы раньше, чем планировалось
17:30 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо может перейти в «Тоттенхэм»
17:01 · Испания. Примера
Араухо: «Мы верим, что Месси будет с нами уже в матче за Кубок Гампера»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва может перейти в «Барселону» или «Атлетико»
15:51 · Испания. Примера
​Йович просит у «Реала» ещё один шанс слухи
15:26 · Испания. Примера
Де Йонг выбыл на неопределённый срок из-за травмы
14:36 · Испания. Примера
​В «Барселоне» отрицают пункт о дополнительной выплате «Ливерпулю» 20 млн евро за Коутиньо 1 слухи
13:51 · Англия. Премьер-лига
Варан готовится к вылету в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»
11:58 · Испания. Примера
«Реал» провёл презентацию новой гостевой формы фото
11:49 · Испания. Примера
Месси вернулся в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной» 1
00:45 · Испания. Примера
«ПСЖ» пытался переманить Месси 1
00:34 · Испания. Примера
Фати близок к возвращению на футбольное поле после 9-месячной паузы
04 Августа
23:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» собирается продать Бернарду, чтобы финансово осилить трансфер Кейна 2 слухи
22:56 · Испания. Примера
«Атлетико» интересуется полузащитником «Манчестер Сити»
21:53 · Испания. Примера
«Барселона» на 90-й минуте упустила ничью в матче с «Зальцбургом»
Все новости
Рекомендуем
 