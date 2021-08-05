Араухо: «Мы верим, что Месси будет с нами уже в матче за Кубок Гампера»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался по поводу продления контракта с Лионелем Месси и поделился ожиданиями от нового сезона.

«Мы очень серьёзно готовимся к новому сезону, так как намерены добиться больших успехов. Уже не могу дождаться, когда увижу болельщиков на «Камп Ноу». Надеюсь, что в этом сезоне их допустят на стадион. Мы все верим, что Месси продлит контракт и всё будет хорошо. Надеемся, что он будет с нами уже в матче за Кубок Гампера», - цитирует Араухо Diario Sport.

Напомним, что нападающий Лионель Месси сейчас находится без клуба. Ранее сообщалось, что он должен подписать новый контракт с «Барселоной» уже в ближайшее время.

Матч за Кубок Гампера, в котором «Барселона» сыграет против «Ювентуса», состоится 8 августа.