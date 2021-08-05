В 2019 году «Реал» с трудом подписал Луку Йовича, за которым гонялись многие топовые клубы Европы, ведь серб здорово выступал за «Айнтрахт». Тем не менее, после переезда в Мадрид карьера Йовича пошла по нисходящей. Это находит отражение в оценочной стоимости – если два года назад transfermarkt оценивал форварда в 60 миллионов евро, то сейчас только в 20.

«Реал» хочет продать Луку Йовича в летнее трансферное окно, чтобы заработать какие-то деньги. Тем не менее, сербский футболист попросил у клуба ещё один шанс. Йович считает, что он способен раскрыться в «Реале» под руководством Карло Анчелотти, пишет Marca.