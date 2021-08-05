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Испания. Примера

​Йович просит у «Реала» ещё один шанс слухи

05 Августа 2021 • 15:51 Комментировать
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В 2019 году «Реал» с трудом подписал Луку Йовича, за которым гонялись многие топовые клубы Европы, ведь серб здорово выступал за «Айнтрахт». Тем не менее, после переезда в Мадрид карьера Йовича пошла по нисходящей. Это находит отражение в оценочной стоимости – если два года назад transfermarkt оценивал форварда в 60 миллионов евро, то сейчас только в 20.

«Реал» хочет продать Луку Йовича в летнее трансферное окно, чтобы заработать какие-то деньги. Тем не менее, сербский футболист попросил у клуба ещё один шанс. Йович считает, что он способен раскрыться в «Реале» под руководством Карло Анчелотти, пишет Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Йович
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