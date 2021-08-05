Мадридский «Реал» провел презентацию нового комплекта гостевой формы на следующий сезон. Фотографии экипировки доступны на официальном сайте «королевского» клуба.

Форма, как и ожидалось, изготовлена в синей расцветке с оранжевыми полосами на плечах и воротнике. На футболку нанесен узор в виде граффити. Техническим партнером мадридского гранда является компания adidas.

По итогам прошлого сезона Примеры «Реал» стал серебряным призером. Чемпионство выиграл другой мадридский топ-клуб - «Атлетико».

В первом туре нового розыгрыша Примеры «Реал» на выезде встретится с «Алавесом». Игра пройдет 14 августа.