Мадридский «Реал» провел презентацию нового комплекта гостевой формы на следующий сезон. Фотографии экипировки доступны на официальном сайте «королевского» клуба.
Форма, как и ожидалось, изготовлена в синей расцветке с оранжевыми полосами на плечах и воротнике. На футболку нанесен узор в виде граффити. Техническим партнером мадридского гранда является компания adidas.
По итогам прошлого сезона Примеры «Реал» стал серебряным призером. Чемпионство выиграл другой мадридский топ-клуб - «Атлетико».
В первом туре нового розыгрыша Примеры «Реал» на выезде встретится с «Алавесом». Игра пройдет 14 августа.
La creatividad viaja sin límites.#ThisIsGrandeza | @adidasfootball— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 5, 2021