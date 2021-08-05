Месси вернулся в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной»

Сага о новом контракте нападающего Лионеля Месси с «Барселоной» подходит к логическому завершению. По сообщениям Sport.es, 34-летний футболист вернулся из отпуска в Каталонию для подписания трудового договора.

Ранее СМИ сообщали, что «сине-гранатовые договорились с игроком о пролонгации сотрудничества. Сторонам осталось закрепить договоренность подписями в контракте.

В настоящий момент Лионель пребывает в статусе свободного агента. Его контракт с каталонским грандом истек в конце июня.

Месси является воспитанником академии «Барселоны». За первую команду аргентинец выступает с 2005 года.