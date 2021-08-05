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Испания. Примера

Месси вернулся в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной»

05 Августа 2021 • 11:49 Комментировать
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Сага о новом контракте нападающего Лионеля Месси с «Барселоной» подходит к логическому завершению. По сообщениям Sport.es, 34-летний футболист вернулся из отпуска в Каталонию для подписания трудового договора.

Ранее СМИ сообщали, что «сине-гранатовые договорились с игроком о пролонгации сотрудничества. Сторонам осталось закрепить договоренность подписями в контракте.

В настоящий момент Лионель пребывает в статусе свободного агента. Его контракт с каталонским грандом истек в конце июня.

Месси является воспитанником академии «Барселоны». За первую команду аргентинец выступает с 2005 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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