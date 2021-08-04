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Испания. Примера

«Атлетико» интересуется полузащитником «Манчестер Сити»

04 Августа 2021 • 22:56 Комментировать
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов мадридского «Атлетико», сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Известно, что «матрасники» собираются сделать предложение о покупке 26-летнего футболиста. Такой ход объясняется тем, что «горожане» близки к подписанию полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Англичанин может стать конкурентом Силвы. «Сити» вряд ли отпустит его меньше, чем за 60-70 миллионов евро.

Бернарду Силва перешел пришел из «Монако» в 2017 году и на протяжении четырех лет был одним из ключевых футболистов команды Пепа Гвардиолы. В минувшем сезоне он отыграл 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.

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Атлетико Мадрид Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2021
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