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Испания. Примера

Ла Лига продала 10% своих акций

04 Августа 2021 • 20:11 Комментировать
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Сегодня испанская Ла Лига официально объявила о заключении партнерского соглашения с инвестиционным фондом CVC Capital Partners. Новые партнеры выкупили 10% акций, вследствие чего испанский чемпионат получит 2,7 миллиарда евро.

Сам же фонд будет управлять коммерческими делами, но права на медиа и дальше будут полностью принадлежать именно Ла Лиге. После согласования всех деталей, большинство полученных средств будет распределено между клубами.

Больше всех получат «Барселона» и мадридский «Реал» - 270 миллионов и 261 миллион соответственно. При распределении будет учитываться доход с продаж телетрансляций за последние 7 лет.

15% от этих инвестиций можно потратить на трансферы или улучшенные условия контрактов для футболистов. Остальная же сумма должна быть инвестирована в инфраструктуру, то есть стадионы, тренировочные и реабилитационные базы.

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Ла Лига
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