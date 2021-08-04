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Испания. Примера

​Роналду сыграет с «Барселоной»

04 Августа 2021 • 19:19 Комментировать
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Состоящий из одного матча товарищеский турнир Кубок Жоана Гампера, который вот уже 55 лет организовывает «Барселона», в этом году подарит яркую вывеску. Каталонский клуб сыграет против «Ювентуса». Игра пройдёт в воскресенье, 8 августа. 

Как сообщает Mundo Deportivo, Криштиану Роналду набрал необходимые кондиции, чтобы сыграть против «Барселоны». Правда, звёздный форвард «Ювентуса» наверняка не сможет провести на поле все 90 минут.

Что касается Лионеля Месси, то он до сих пор находится в статусе свободного агента. «Барселона» надеется решить вопрос с новым контрактом для аргентинца как можно скорее.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Криштиану Роналду
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